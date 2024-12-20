Девелопер Barkli Леонида Казинца построит жилой квартал в Казани

Barkli – один из старейших девелоперов Москвы. Компания была создана еще в 1993 г., она считается одним из создателей района элитной недвижимости «золотая миля» на Остоженке. Среди ее проектов – клубный дом Barkli Virgin House и «Дом с французскими окнами» в 1-м Зачатьевском переулке, особняк в Хилковом переулке, Barkli Plaza на Пречистенской набережной, Barkli Residence на Ленинском проспекте, Barkli Gallery в Ордынском тупике и проч. В последние годы девелопер не заявлял новых проектов. Последний комплекс компании – корпуса жилого квартала «Медовая долина» в новой Москве, согласно Единой информационной системе жилищного строительства, был введен в 2022 г. Соответственно, новый дом в Казани станет ее первым проектом за последние три года и первым в регионах за всю историю девелопера.