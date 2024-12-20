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Девелопер Barkli Леонида Казинца построит жилой квартал в Казани

Это будет первый проект компании в регионах
Екатерина Волкова
Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Компания Barkli возведет в центре Казани жилой квартал на 54 850 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал (через представителя) основатель девелопера Леонид Казинец. По его словам, новый комплекс появится на пересечении ул. Островского и Суконной, он будет состоять из четырех разноэтажных корпусов и включать 43 905 кв. м жилья. Проект также предполагает трехэтажный торговый центр, уточнили в компании. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Barkli еще в 2022 г. учредила в Казани фирму «К-девелопмент», но о ее планах компания официально не сообщала. Впрочем, местный портал «Бизнес-онлайн» в октябре этого года писал, что на участке общей площадью 1 га градостроительная комиссия согласовала 75-метровый небоскреб.

Barkli – один из старейших девелоперов Москвы. Компания была создана еще в 1993 г., она считается одним из создателей района элитной недвижимости «золотая миля» на Остоженке. Среди ее проектов – клубный дом Barkli Virgin House и «Дом с французскими окнами» в 1-м Зачатьевском переулке, особняк в Хилковом переулке, Barkli Plaza на Пречистенской набережной, Barkli Residence на Ленинском проспекте, Barkli Gallery в Ордынском тупике и проч. В последние годы девелопер не заявлял новых проектов. Последний комплекс компании – корпуса жилого квартала «Медовая долина» в новой Москве, согласно Единой информационной системе жилищного строительства, был введен в 2022 г. Соответственно, новый дом в Казани станет ее первым проектом за последние три года и первым в регионах за всю историю девелопера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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