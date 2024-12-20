Девелопер Barkli Леонида Казинца построит жилой квартал в Казани

Девелопер Barkli Леонида Казинца построит жилой квартал в КазаниЭто будет первый проект компании в регионах
Компания Barkli возведет в центре Казани жилой квартал на 54 850 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал (через представителя) основатель девелопера Леонид Казинец. По его словам, новый комплекс появится на пересечении ул. Островского и Суконной, он будет состоять из четырех разноэтажных корпусов и включать 43 905 кв. м жилья. Проект также предполагает трехэтажный торговый центр, уточнили в компании. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Barkli еще в 2022 г. учредила в Казани фирму «К-девелопмент», но о ее планах компания официально не сообщала. Впрочем, местный портал «Бизнес-онлайн» в октябре этого года писал, что на участке общей площадью 1 га градостроительная комиссия согласовала 75-метровый небоскреб.
Barkli – один из старейших девелоперов Москвы. Компания была создана еще в 1993 г., она считается одним из создателей района элитной недвижимости «золотая миля» на Остоженке. Среди ее проектов – клубный дом Barkli Virgin House и «Дом с французскими окнами» в 1-м Зачатьевском переулке, особняк в Хилковом переулке, Barkli Plaza на Пречистенской набережной, Barkli Residence на Ленинском проспекте, Barkli Gallery в Ордынском тупике и проч. В последние годы девелопер не заявлял новых проектов. Последний комплекс компании – корпуса жилого квартала «Медовая долина» в новой Москве, согласно Единой информационной системе жилищного строительства, был введен в 2022 г. Соответственно, новый дом в Казани станет ее первым проектом за последние три года и первым в регионах за всю историю девелопера.