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Аренда помещений для легкой промышленности выросла за год более чем на четверть

Это связано с дефицитом предложения в этом сегменте
Екатерина Волкова
Ведомости
Ведомости

Средняя ставка аренды помещений формата light industrial (они используются предприятиями легкой промышленности) в Московском регионе на конец 2024 г. составила 12 926 руб. за 1 кв. м в год. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group. По ее данным, за последний год этот показатель вырос более чем на четверть – на 27%. Так, в конце 2023 г. площади в объектах данного формата сдавались в среднем по 10 154 руб. за один квадрат, годом ранее – по 8586 руб., а в 2021 г. – по 6187 руб.

О росте ставок аренды на площади в комплексах light industrial в прошлом году говорят и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. К примеру, руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева утверждает, что они увеличились почти в 1,5 раза – до 14 100 руб. за 1 кв. м в год. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев говорит, что прирост за год составил 42%: на конец 2024 г. помещения в объектах этого формата сдавались по 15 957 руб. за квадрат. А управляющий директор холдинга «Строительный альянс» Александр Никишов уверяет, что аренда подорожала еще сильнее – в некоторых объектах ставки находятся на уровне 19 000 руб. за 1 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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