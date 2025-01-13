Аренда помещений для легкой промышленности выросла за год более чем на четверть

О росте ставок аренды на площади в комплексах light industrial в прошлом году говорят и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. К примеру, руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева утверждает, что они увеличились почти в 1,5 раза – до 14 100 руб. за 1 кв. м в год. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев говорит, что прирост за год составил 42%: на конец 2024 г. помещения в объектах этого формата сдавались по 15 957 руб. за квадрат. А управляющий директор холдинга «Строительный альянс» Александр Никишов уверяет, что аренда подорожала еще сильнее – в некоторых объектах ставки находятся на уровне 19 000 руб. за 1 кв. м.