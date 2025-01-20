Конфликт вокруг торгового центра «Жемчужная плаза», вероятно, завершен

«Жемчужная плаза» площадью 98 583 кв. м находится на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Это один из крупнейших торговых центров Северной столицы, он был построен в 2013 г. Сейчас площади в нем арендуют универмаг «Стокманн», «Перекресток», «М.видео», Lime, «Детский мир» и проч. Юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza, которой до декабря 2023 г. в равных долях владели китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) и финская SRV Group. Последняя еще в 2022 г. приняла решение уйти из России, начав поиск инвесторов на свои активы. В итоге она договорилась о продаже своей доли в «Жемчужной плазе» с «Гео». Источник, близкий к последней, рассказывал «Ведомостям», что компания получила согласие правительственной комиссии на эту сделку. Но в 2024 г. SRV Group неожиданно для нее передумала, а новым претендентом на этот актив стала инвесткомпания Central Properties.