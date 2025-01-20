Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Конфликт вокруг торгового центра «Жемчужная плаза», вероятно, завершен

Структура «Проспект групп», претендовавшая на покупку доли в этом объекте, готовится заключить мировое соглашение с SRV Group
Екатерина Волкова
Алексей Смышляев / ТАСС
Алексей Смышляев / ТАСС

Связанное с екатеринбургским девелопером «Проспект групп» ООО «Гео» подало в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области ходатайства об отмене обеспечительных мер с торгово-развлекательного центра «Жемчужная плаза» и об утверждении мирового соглашения с владельцем комплекса – Netherlands Pearl Plaza. Это следует из материалов суда. Других подробностей в этих документах пока нет. Заседание по этому поводу должно пройти 21 января этого года.

«Жемчужная плаза» площадью 98 583 кв. м находится на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Это один из крупнейших торговых центров Северной столицы, он был построен в 2013 г. Сейчас площади в нем арендуют универмаг «Стокманн», «Перекресток», «М.видео», Lime, «Детский мир» и проч. Юридически комплекс контролирует Netherlands Pearl Plaza, которой до декабря 2023 г. в равных долях владели китайская Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) и финская SRV Group. Последняя еще в 2022 г. приняла решение уйти из России, начав поиск инвесторов на свои активы. В итоге она договорилась о продаже своей доли в «Жемчужной плазе» с «Гео». Источник, близкий к последней, рассказывал «Ведомостям», что компания получила согласие правительственной комиссии на эту сделку. Но в 2024 г. SRV Group неожиданно для нее передумала, а новым претендентом на этот актив стала инвесткомпания Central Properties.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных