Мэрия Москвы отозвала иск к девелоперу апарткомплекса Fili Garden

Столичная мэрия еще год назад пыталась добиться запрета строительства Fili Garden. Дело в том, что изначально городские власти согласовали там возведение бизнес-центра, однако девелопер продавал площади в нем как апартаменты. В итоге истцы потребовали привести комплекс в соответствие с видом разрешенного использования площадки. В случае неисполнения этих требований они просили суд разрешить снести объект. Впрочем, судя по всему, застройщик принял решение переделать проект в бизнес-центр. По крайней мере сейчас на сайте Fili Garden к продаже предлагаются именно офисы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 г. При этом на сайте Единой информационной системы жилищного строительства сказано, что там продано 26 лотов из 122, а сам комплекс назван Fili Residence. Запрос в СЗ «Фили гарден» остался без ответа. Представитель департамента городского имущества Москвы подтвердил, что повторное обследование площадки показало, что все нарушения были устранены, сейчас строительство ведется в соответствии с разрешительной документацией.