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Мэрия Москвы отозвала иск к девелоперу апарткомплекса Fili Garden

Столичные власти требовали признать его самостроем, поэтому застройщик переделал проект обратно в офис
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Департамент городского имущества Москвы отозвал иск к ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Фили гарден» и связанной с ним компании «Перспектива» о признании комплекса Fili Garden, который возводится на Кастанаевской улице на западе столицы, самовольной постройкой. Городской арбитраж, как следует из его материалов, 10 марта принял этот отказ и прекратил производство по данному делу.

Столичная мэрия еще год назад пыталась добиться запрета строительства Fili Garden. Дело в том, что изначально городские власти согласовали там возведение бизнес-центра, однако девелопер продавал площади в нем как апартаменты. В итоге истцы потребовали привести комплекс в соответствие с видом разрешенного использования площадки. В случае неисполнения этих требований они просили суд разрешить снести объект. Впрочем, судя по всему, застройщик принял решение переделать проект в бизнес-центр. По крайней мере сейчас на сайте Fili Garden к продаже предлагаются именно офисы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 г. При этом на сайте Единой информационной системы жилищного строительства сказано, что там продано 26 лотов из 122, а сам комплекс назван Fili Residence. Запрос в СЗ «Фили гарден» остался без ответа. Представитель департамента городского имущества Москвы подтвердил, что повторное обследование площадки показало, что все нарушения были устранены, сейчас строительство ведется в соответствии с разрешительной документацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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