Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы за месяц выросло на четверть

Резкий всплеск спроса коммерческий директор компании Est-a-Tet Владимир Моребис объясняет в том числе низкой базой первых месяцев 2023–2024 гг. Он напоминает, что в 2019–2021 гг. Росреестр ежемесячно регистрировал в Москве по 11 320–12 197 сделок. Впрочем, есть и другие причины. Покупатели стали чаще приобретать квартиры в готовых домах, а не в новостройках из-за ухудшения условий кредитования на первичном рынке, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома отмечает, что во второй половине 2024 г., после отмены безадресной льготной ипотеки, примерно 10% покупателей переориентировались с первички на вторичку, сейчас эта доля увеличилась до 15%. Подтверждает тенденцию и руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, если в эпоху льготной ипотеки на рынке новостроек многие выбирали жилье не по его качественным характеристикам, а по размеру ежемесячного платежа, то теперь спрос стал более сбалансированным.