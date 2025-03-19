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Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы за месяц выросло на четверть

Люди стали покупать квартиры в готовых домах вместо новостроек в том числе из-за отмены льготной ипотеки
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В феврале 2025 г. в Москве было зарегистрировано 12 058 сделок на вторичном рынке жилья, сообщает столичное управление Росреестра. По его данным, этот показатель на 27% превышает итоги января, на 12,6% – результаты февраля прошлого года и на 12,8% – февраля 2023 г.

Резкий всплеск спроса коммерческий директор компании Est-a-Tet Владимир Моребис объясняет в том числе низкой базой первых месяцев 2023–2024 гг. Он напоминает, что в 2019–2021 гг. Росреестр ежемесячно регистрировал в Москве по 11 320–12 197 сделок. Впрочем, есть и другие причины. Покупатели стали чаще приобретать квартиры в готовых домах, а не в новостройках из-за ухудшения условий кредитования на первичном рынке, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. К примеру, директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома отмечает, что во второй половине 2024 г., после отмены безадресной льготной ипотеки, примерно 10% покупателей переориентировались с первички на вторичку, сейчас эта доля увеличилась до 15%. Подтверждает тенденцию и руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, если в эпоху льготной ипотеки на рынке новостроек многие выбирали жилье не по его качественным характеристикам, а по размеру ежемесячного платежа, то теперь спрос стал более сбалансированным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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