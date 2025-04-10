На торговую галерею «Модный сезон» в Охотном Ряду появился новый претендент

Собственником «Модного сезона» до 2024 г. считался экс-акционер банка «Югра» Алексей Хотин. В позапрошлом году Замоскворецкий районный суд арестовал его активы в рамках дела нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда посчитала, что акционеры последней (среди них был Хотин и владелец гостиничной сети Azimut Александр Клячин) уклонились от уплаты налогов в общей сложности на 192,1 млрд руб. В итоге его активы, включая гостиницу Four Seasons и ТЦ «Модный сезон», перешли структуре Росимущества. Запрос в это ведомство остался без ответа. Представитель адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры», которое представляет интересы Алексея Хотина, подтвердил, что помещения в галерее были обременены залогом, но финансовые условия он не уточнил. Вопрос о том, имеет ли «Торговая галерея» какое-либо отношение к Хотину, он оставил без ответа.