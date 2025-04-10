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На торговую галерею «Модный сезон» в Охотном Ряду появился новый претендент

Сбербанк хочет взыскать бывший актив экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк 27 марта подал в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Торговая галерея» с требованием обратить взыскание на заложенное имущество этой компании. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», на ее балансе ранее находился торговый комплекс «Модный сезон» (21 000 кв. м), расположенный в здании пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow в Охотном Ряду. Других деталей в карточке дела пока нет, само заявление принято к производству, его рассмотрение назначено на 4 июня. В Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с представителем «Торговой галереи» не удалось.

Собственником «Модного сезона» до 2024 г. считался экс-акционер банка «Югра» Алексей Хотин. В позапрошлом году Замоскворецкий районный суд арестовал его активы в рамках дела нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда посчитала, что акционеры последней (среди них был Хотин и владелец гостиничной сети Azimut Александр Клячин) уклонились от уплаты налогов в общей сложности на 192,1 млрд руб. В итоге его активы, включая гостиницу Four Seasons и ТЦ «Модный сезон», перешли структуре Росимущества. Запрос в это ведомство остался без ответа. Представитель адвокатского бюро «Павел Хлюстов и партнеры», которое представляет интересы Алексея Хотина, подтвердил, что помещения в галерее были обременены залогом, но финансовые условия он не уточнил. Вопрос о том, имеет ли «Торговая галерея» какое-либо отношение к Хотину, он оставил без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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