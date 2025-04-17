Россияне в I квартале купили вдвое меньше жилья в Турции

Россияне в I квартале купили вдвое меньше жилья в ТурцииПродажи иностранцам в целом упали на 20%, их пугают рост цен и бюрократия
Первое место среди иностранных граждан по количеству приобретенного жилья в Турции продолжают занимать граждане России, но спрос с их стороны резко упал. За I квартал 2025 г. они приобрели 779 объектов недвижимости из 4603 единиц, проданных иностранцам, следует из опубликованного 16 апреля отчета Турецкого статистического института (Turkstat). Второе и третье места в списке делят граждане Ирана (448) и Украины (304). Больше всего иностранцы купили недвижимости в Стамбуле (1785 единиц), Анталье (1468) и Мерсине (348).
Всего с января по март 2025 г. продажи домов иностранцам в Турции снизились на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4578). Несмотря на лидерство россиян, спрос среди наших сограждан сократился почти в 2 раза. В аналогичный период 2024 г. россияне приобрели в Турции 1361 единицу жилья из 5729. Тогда иранцы купили 590 домов, а украинцы – 361. Всего по итогам 2024 г. иностранцы купили 23 975 домов, доля граждан России составила порядка 20%. В рекордном 2022 году продажи жилья в Турции иностранцам составили 68 210 единиц, из которых в собственности россиян оказались 16 312.
Серьезно сократилось также количество проживающих в Турции россиян с видом на жительство (ВНЖ), которые в конце 2022 г. занимали первое место с 154 000 ВНЖ. К апрелю текущего года их количество сократилось более чем до 80 000 человек, пропустив вперед граждан Азербайджана и Туркмении, следует из данных турецкого управления по делам миграции. Всего в стране с ВНЖ проживает более 1,08 млн человек. Предпочитают иностранцы в основном Стамбул, Анталью и Анкару.
Повлиять на количество россиян с ВНЖ в Турции могло ужесточение правительством миграционного законодательства, вызванное ростом цен на недвижимость в стране. В октябре 2023 г. власти увеличили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ до $200 000 во всех городах, тогда как раньше его можно было получить при покупке жилых объектов на сумму $75 000 в крупных городах и $50 000 в небольших населенных пунктах. До этого в июне 2022 г. турецкое правительство также увеличило минимальный порог инвестиций для получения гражданства с $250 000 до $400 000.
На падение спроса со стороны иностранных покупателей в целом и россиян в частности влияет совокупность социально-политических и экономических причин.
Президент ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсен Аюпов пояснил «Ведомостям», что среди факторов, снижающих привлекательность недвижимости в Турции, есть и опасения в связи с политической ситуацией – массовыми протестами оппозиции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в конце марта. Но основная причина – падение курса лиры и нестабильность турецкой экономики, говорит он.
Независимый эксперт по Турции, предприниматель Екатерина Караджа согласна, что покупка жилья иностранцами в Турции снижается прежде всего из-за экономических показателей. «Стоимость жизни в Турции за два года стала выше, чем в России. Стамбул был на 267-м месте среди самых дорогих городов мира, за 2024 г. он переместился на 188-е место и сегодня обгоняет Москву на 19,1%. Экономическая нестабильность, высокая инфляция и падение курса турецкой лиры отпугивают инвесторов, особенно краткосрочных», – говорит Караджа.
На втором месте в числе факторов падения спроса на турецкую недвижимость она называет повышение инвестиционного порога для получения гражданства и более сложные и долгие процедуры по оформлению гражданства и ВНЖ. Опасения политической нестабильности Караджа ставит на третье место.
«Россияне, которые планировали покупку в Турции и имели средства, купили недвижимость на пике спроса в 2022 г. Сейчас в стране предпосылок для повторения рекорда нет», – считает она.
По мнению Аюпова, для такого рода инвестиций Турция в данный момент перестает быть привлекательной. Он отмечает, что это понимают инвесторы, и не только российские. «Сегодня недвижимость там приобретают в первую очередь для того, чтобы деньги как минимум сохранились, но неизвестна окупаемость этих инвестиций в будущем. Иностранцы продолжают покупать по инерции для получения паспорта и ВНЖ, но сама по себе инвестиционная привлекательность хромает», – заключил он.