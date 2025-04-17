Россияне в I квартале купили вдвое меньше жилья в Турции

Повлиять на количество россиян с ВНЖ в Турции могло ужесточение правительством миграционного законодательства, вызванное ростом цен на недвижимость в стране. В октябре 2023 г. власти увеличили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ до $200 000 во всех городах, тогда как раньше его можно было получить при покупке жилых объектов на сумму $75 000 в крупных городах и $50 000 в небольших населенных пунктах. До этого в июне 2022 г. турецкое правительство также увеличило минимальный порог инвестиций для получения гражданства с $250 000 до $400 000.