Продажи новостроек в Московском регионе в мае упали более чем на 20%

Сильнее всего продажи квартир в строящихся домах в мае упали в старой и новой Москве – на 23,4 и 23,1% до 3491 и 1841 сделки, по информации «НДВ супермаркет недвижимости». В Подмосковье спрос сократился только на 17,7% (до 3070 договоров) относительно апреля. Но это все равно худшая динамика с лета 2024 г., говорит представитель компании. В июле и августе прошлого года из-за завершения массовой программы льготной ипотеки число сделок на первичке в Московской области упало в месячном выражении на 49,5 и 27,6%. В годовом же выражении максимальное снижение спроса в мае 2025 г. показала старая Москва (-42%). Суммарная площадь реализованных новостроек в мае в столице, по информации Est-a-Tet, составила 179 400 кв. м – на 25,3% меньше, чем в апреле, и на 40,4% – чем в мае прошлого года.