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Продажи новостроек в Московском регионе в мае упали более чем на 20%

Это связано не только с длинными праздниками, но и с ростом цен
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В мае в Московском регионе было зарегистрировано 8402 сделки на первичном рынке жилья, подсчитала компания «НДВ супермаркет недвижимости». По ее данным, это на 21,3% меньше, чем было в апреле, и на 38,9% – чем в мае прошлого года. Темпы падения спроса на новостройки, как отмечает ее представитель, резко ускорились: в апреле продажи сократились лишь на 7,8 и 12,7% соответственно. Такого серьезного снижения до мая этого года в Московском регионе в последнее время не фиксировалось, отмечает он.

Сильнее всего продажи квартир в строящихся домах в мае упали в старой и новой Москве – на 23,4 и 23,1% до 3491 и 1841 сделки, по информации «НДВ супермаркет недвижимости». В Подмосковье спрос сократился только на 17,7% (до 3070 договоров) относительно апреля. Но это все равно худшая динамика с лета 2024 г., говорит представитель компании. В июле и августе прошлого года из-за завершения массовой программы льготной ипотеки число сделок на первичке в Московской области упало в месячном выражении на 49,5 и 27,6%. В годовом же выражении максимальное снижение спроса в мае 2025 г. показала старая Москва (-42%). Суммарная площадь реализованных новостроек в мае в столице, по информации Est-a-Tet, составила 179 400 кв. м – на 25,3% меньше, чем в апреле, и на 40,4% – чем в мае прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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