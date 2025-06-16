Новостройки на котловане в Москве обогнали по ценам строящиеся дома

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов уточняет, что в объектах бизнес-класса, которые вышли в продажу в этом году, квартиры на котловане стоят дешевле строящихся на 6,6%. В BnMap.pro, впрочем, с этим не согласны. По словам представителя этого сервиса, цены «ранних» проектов обогнали рынок и в этом сегменте на 3,4% – 570 100 руб. против 551 200 руб. за 1 кв. м. Он также уточняет, что премиум сейчас является единственным сегментом, где цена новостроек на котловане все еще ниже, чем в возводимых домах, – 1,1 млн руб. против 1,27 млн руб. за квадрат.