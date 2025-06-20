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Сбербанк может обратить взыскание на торговый дом «Перовский» в Новогирееве

Финансовая организация добивается банкротства владельца этого объекта
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве компании «Торговый дом «Перовский», на балансе которой находится одноименный комплекс общей площадью 18 200 кв. м на Свободном проспекте на востоке столицы. Соответствующее заявление зарегистрировано 16 июня. Других подробностей в карточке дела пока нет. Из отчетности ТД «Перовский» следует, что общий долг компании составляет 3,3 млрд руб. Сколько из этой суммы компания должна Сбербанку, точно не известно. Два консультанта, работавших с этим торговым домом, уверяют, что финансовая организация выдавала собственнику торгового дома кредит примерно на 2 млрд руб. В самом Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили.

«Перовский» был построен в 1978 г. В последние годы этот комплекс принадлежал компании Gremm Group Михаила Горяинова, но в 2019 г. она договорилась о его продаже группе «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. О закрытии этой сделки стороны официально не сообщали. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2022 г. АО «ТД «Перовский» возглавляет связанный с «Синдикой» Азамат Эфендиев. Впрочем, президент холдинга Олег Эскиндаров уверяет, что этот объект больше не входит в группу. Другие детали он не сообщил. Два консультанта, работавших с «Перовским», знают, что актив был продан «дальней родственной компании». Какой именно, они не знают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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