Сбербанк может обратить взыскание на торговый дом «Перовский» в Новогирееве

«Перовский» был построен в 1978 г. В последние годы этот комплекс принадлежал компании Gremm Group Михаила Горяинова, но в 2019 г. она договорилась о его продаже группе «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. О закрытии этой сделки стороны официально не сообщали. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2022 г. АО «ТД «Перовский» возглавляет связанный с «Синдикой» Азамат Эфендиев. Впрочем, президент холдинга Олег Эскиндаров уверяет, что этот объект больше не входит в группу. Другие детали он не сообщил. Два консультанта, работавших с «Перовским», знают, что актив был продан «дальней родственной компании». Какой именно, они не знают.