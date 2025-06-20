Сбербанк может обратить взыскание на торговый дом «Перовский» в Новогирееве

Сбербанк может обратить взыскание на торговый дом «Перовский» в НовогиреевеФинансовая организация добивается банкротства владельца этого объекта
Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве компании «Торговый дом «Перовский», на балансе которой находится одноименный комплекс общей площадью 18 200 кв. м на Свободном проспекте на востоке столицы. Соответствующее заявление зарегистрировано 16 июня. Других подробностей в карточке дела пока нет. Из отчетности ТД «Перовский» следует, что общий долг компании составляет 3,3 млрд руб. Сколько из этой суммы компания должна Сбербанку, точно не известно. Два консультанта, работавших с этим торговым домом, уверяют, что финансовая организация выдавала собственнику торгового дома кредит примерно на 2 млрд руб. В самом Сбербанке на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Перовский» был построен в 1978 г. В последние годы этот комплекс принадлежал компании Gremm Group Михаила Горяинова, но в 2019 г. она договорилась о его продаже группе «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. О закрытии этой сделки стороны официально не сообщали. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с 2022 г. АО «ТД «Перовский» возглавляет связанный с «Синдикой» Азамат Эфендиев. Впрочем, президент холдинга Олег Эскиндаров уверяет, что этот объект больше не входит в группу. Другие детали он не сообщил. Два консультанта, работавших с «Перовским», знают, что актив был продан «дальней родственной компании». Какой именно, они не знают.