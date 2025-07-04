У одного из самых известных долгостроев в «Москва-сити» сменился владелец

У одного из самых известных долгостроев в «Москва-сити» сменился владелецМэрия Москвы выкупила у миллиардера Михаила Прохорова здание киноконцертного зала в деловом центре
Созданная департаментом культуры Москвы автономная некоммерческая организация (АНО) «Агентство творческих программ» выкупила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова компанию «Фан дженерэйшн», на балансе которой находится недостроенное здание концертного зала Sensorium Hall в деловом центре «Москва-сити». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 1 июля. Представитель «Онэксима» на запрос «Ведомостей» не ответил.
Идея строительства концертного зала в центральном ядре «Москва-сити» обсуждалась еще в середине 90-х гг., но к реальным работам инвестор в лице группы «Онэксим» приступил лишь в начале 2010-х гг. Зал представляет собой девятиэтажный комплекс общей площадью 38 300 кв. м (4000 мест), выполненный в виде часового механизма. По задумке разработчиков проекта там должны проходить (в том числе виртуально за счет VR-технологий) концерты, выставки, театральные представления и фестивали. Стоимость комплекса оценивалась более чем в $200 млн.