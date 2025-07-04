У одного из самых известных долгостроев в «Москва-сити» сменился владелец

Идея строительства концертного зала в центральном ядре «Москва-сити» обсуждалась еще в середине 90-х гг., но к реальным работам инвестор в лице группы «Онэксим» приступил лишь в начале 2010-х гг. Зал представляет собой девятиэтажный комплекс общей площадью 38 300 кв. м (4000 мест), выполненный в виде часового механизма. По задумке разработчиков проекта там должны проходить (в том числе виртуально за счет VR-технологий) концерты, выставки, театральные представления и фестивали. Стоимость комплекса оценивалась более чем в $200 млн.