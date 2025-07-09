Девелопер жилого квартала 21/19 возвращается на рынок элитной недвижимости

Сама компания на раннем этапе занималась перестройкой старых аварийных домов в центре Москвы (на Гоголевском бульваре и в 3-м Обыденском переулке на Остоженке), а также строительством офисов (на Большой Пионерской и на Русаковской улицах). Впрочем, на рынке ВСФ больше известен как девелопер крупного жилого микрорайона «Кварталы 21/19» (419 000 кв. м) на Рязанском проспекте. Год назад группа также запустила складское направление. Она приобрела 2,8 га в д. Челобитьево в Подмосковье для строительства логопарка формата light industrial (под размещение производств легкой промышленности). Собственниками ВСФ, по данным на 2019 г. (более поздних данных нет), согласно проектной декларации, были «Инвестмент девелопмент Европа Азия групп» (ее бенефициары не известны), а также бизнесмены Алексей Золотарев, Элеонора Михеева и Кирилл Шопен.