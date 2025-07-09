Девелопер жилого квартала 21/19 возвращается на рынок элитной недвижимости

Девелопер жилого квартала 21/19 возвращается на рынок элитной недвижимостиОн может перестроить усадьбу купца Якунина в Хамовниках в клубный дом
Фирма «Альфаремсервис» стала владельцем ООО «Саввинский», на балансе которого находится особняк площадью 2452 кв. м в Большом Саввинском переулке в районе Хамовники в центре Москвы. Сделка, по данным сервиса Rusprofile, была закрыта 7 июля. Покупатель, судя по всему, связан с инвестиционно-строительной группой «Векторстройфинанс» (ВСФ). По крайней мере, крупнейшими собственниками «Альфаремсервиса» выступают связанные с ним физлица – Мария Золотарева (ей принадлежит 70% в «ВСФ логистике»), Наталья Дудова (руководитель «ВСФ групп») и Андрей Колочинский (глава УК ВСФ). Связаться с ними не удалось. В ВСФ на запрос не ответили.
Сама компания на раннем этапе занималась перестройкой старых аварийных домов в центре Москвы (на Гоголевском бульваре и в 3-м Обыденском переулке на Остоженке), а также строительством офисов (на Большой Пионерской и на Русаковской улицах). Впрочем, на рынке ВСФ больше известен как девелопер крупного жилого микрорайона «Кварталы 21/19» (419 000 кв. м) на Рязанском проспекте. Год назад группа также запустила складское направление. Она приобрела 2,8 га в д. Челобитьево в Подмосковье для строительства логопарка формата light industrial (под размещение производств легкой промышленности). Собственниками ВСФ, по данным на 2019 г. (более поздних данных нет), согласно проектной декларации, были «Инвестмент девелопмент Европа Азия групп» (ее бенефициары не известны), а также бизнесмены Алексей Золотарев, Элеонора Михеева и Кирилл Шопен.