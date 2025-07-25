Central Properties может выкупить склад «Золотого яблока» в Подмосковье

Инвесткомпания Central Properties ведет переговоры с ГК «Ориентир» о покупке склада общей площадью 46 000 кв. м на территории парка «Ориентир запад», расположенного на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Сейчас площади в нем, по их словам, занимает сеть косметики «Золотое яблоко». Они также уточняют, что сделка пока не закрыта, это может случиться до конца года. На данный актив также претендовали еще несколько инвесторов – один из них фонд под управлением бывшей структуры ВТБ, говорит один из консультантов. Но, по его словам, никому из них договориться с владельцем комплекса не удалось.