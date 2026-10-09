Девелоперы до 2030 года могут запустить в Москве жилые проекты на 13 млн кв. м

Девелоперы до 2030 года могут запустить в Москве жилые проекты на 13 млн кв. мПри текущем спросе продать такой объем будет крайне сложно
Застройщики жилья старой Москвы могут до 2030 г. вывести на рынок 234 земельных участка суммарной площадью 1466 га, говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. Общий потенциал этих территорий она оценивает в 13,1 млн кв. м, что лишь немного превышает текущие показатели по уже начатым объектам (12,4 млн кв. м), отмечает ее директор департамента аналитики и исследований рынка Олеся Дзюба.
Похожие данные и у других экспертов. Например, по информации сервиса Asseto, до конца 2029 г. на рынке могут появиться 140–220 новых площадок, на которых получится возвести 8–13 млн кв. м жилья. По словам ее основателя Сергея Пивоварчика, градостроительный план получили 110–170 площадок с потенциалом на 6–10 млн кв. м квартир. По остальным участкам (30–50 шт. на 2–3 млн кв. м) такой документ пока не выдан, но застройщики уже консолидировали землю или здания и начинают снос. В наиболее высокой стадии готовности сейчас находятся 66 территорий (примерно на 2 млн кв. м), продолжает эксперт. Еще ориентировочно 1–2,5 млн кв. м квартир могут начать строить до конца 2029 г. в рамках проектов КРТ. Но это грубая оценка, отмечает Пивоварчик, потому что объем жилья по документам там определить сложно.