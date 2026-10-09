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Главная / Недвижимость /

Девелоперы до 2030 года могут запустить в Москве жилые проекты на 13 млн кв. м

При текущем спросе продать такой объем будет крайне сложно
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Застройщики жилья старой Москвы могут до 2030 г. вывести на рынок 234 земельных участка суммарной площадью 1466 га, говорится в исследовании консалтинговой компании Ricci. Общий потенциал этих территорий она оценивает в 13,1 млн кв. м, что лишь немного превышает текущие показатели по уже начатым объектам (12,4 млн кв. м), отмечает ее директор департамента аналитики и исследований рынка Олеся Дзюба.

Похожие данные и у других экспертов. Например, по информации сервиса Asseto, до конца 2029 г. на рынке могут появиться 140–220 новых площадок, на которых получится возвести 8–13 млн кв. м жилья. По словам ее основателя Сергея Пивоварчика, градостроительный план получили 110–170 площадок с потенциалом на 6–10 млн кв. м квартир. По остальным участкам (30–50 шт. на 2–3 млн кв. м) такой документ пока не выдан, но застройщики уже консолидировали землю или здания и начинают снос. В наиболее высокой стадии готовности сейчас находятся 66 территорий (примерно на 2 млн кв. м), продолжает эксперт. Еще ориентировочно 1–2,5 млн кв. м квартир могут начать строить до конца 2029 г. в рамках проектов КРТ. Но это грубая оценка, отмечает Пивоварчик, потому что объем жилья по документам там определить сложно.

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