Недвижимость / Жилая недвижимость

Как оформить право собственности и не потерять квартиру

Полный алгоритм регистрации жилья
Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум Групп»
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Чтобы иметь возможность распоряжаться купленной квартирой по своему усмотрению, необходимо обладать зарегистрированными в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) правами на нее. Мы проанализировали, как и где грамотно оформить документы, чтобы получить заветную запись в реестре, и на что стоит обратить внимание.

Что и где регистрируем

Государственной регистрации подлежат право собственности на недвижимость и все совершаемые с ней сделки: купли-продажи, дарения, наследования и пр. Кроме того, регистрируются ограничения прав и обременения недвижимости: ипотека, доверительное управление, аренда. Все перечисленные сведения об объекте заносятся в единую базу ЕГРН и хранятся там в актуальном на текущий момент виде.

Для оформления права собственности владельцу недвижимости нужно обратиться в регистрирующий орган (любой офис «Мои документы» или Росреестра) и подождать 5-12 дней, в зависимости от особенностей конкретной ситуации. Причем заявка может быть подана любым наиболее удобным способом: лично в регистрационном органе, с помощью доверенного лица, по почте или через онлайн-портал Госуслуг. Ветераны ВОВ и инвалиды I и II групп могут воспользоваться бесплатной услугой обслуживания на дому.

Отследить статус заявки можно с помощью специальной онлайн-услуги на сайте Росреестра. Там же указан полный перечень того, что потребуется для регистрации.

Бумажки не в счет

Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что свидетельство розового цвета с печатью и водяными знаками – это доказательство права собственности на недвижимый объект. С 2016 г. единственным подтверждением того, что вы собственник недвижимости, является выписка из ЕГРН. Поэтому сегодня, если вы продаете квартиру, главное – иметь зарегистрированное в системе право собственности, а не обладать им на каком-либо бумажном носителе.

Информацию из реестра может легко получить каждый человек в удобное ему время из любой точки мира, отправив запрос по интересующему объекту недвижимости. Выписку выдадут в течение пяти дней в электронном или бумажном виде. В ней будет указано, кто является собственником на текущий момент.

Важно помнить, что информация из реестра запрашивается для каждого случая отдельно: сведения, которые в ней содержатся, актуальны и действительны только на момент выдачи, поэтому нельзя получить документ один раз и оставить его на будущее.

Странный собственник

Если вы получили выписку из ЕГРН и обнаружили, что кроме вас собственником квартиры является посторонний человек, вам нужно обратиться в Росреестр и заявить о наличии возражений. Случаи подобного рода оспариваются в судебном порядке.

От такой ситуации можно себя обезопасить: обратитесь с заявлением о внесении в реестр специальной записи, благодаря которой совершение сделок в отношении недвижимости будет невозможно без вашего личного участия. В таком случае попытки других лиц повлиять на информацию, которая содержится в ЕГРН, будут отклоняться регистрирующим органом без объяснения причин. Исключение, на которое вы не сможете повлиять, – изменение прав собственности на основании судебного решения.

Возможно также, что в вашей выписке есть технические ошибки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки и пр.). В таком случае вам достаточно подать заявление об исправлении неточностей и подождать три дня.

А был ли мальчик

Выписка из ЕГРН содержит в себе основную информацию об объекте недвижимости, в том числе сведения о его собственнике. Однако встречаются ситуации, когда не все правообладатели обратились в Росреестр с заявлением о регистрации права собственности. В таком случае и в выписке сведений о них не будет.

Поэтому если вы покупаете квартиру и ориентируйтесь только на данные, полученные в ЕГРН, есть риск совершить сделку, которая в дальнейшем будет признана недействительной. Это возможно, например, если продажа была совершена одним из супругов без согласия другого, хотя квартира находится в долевой собственности. Договор о вашей покупке впоследствии будет оспорен в судебном порядке и расторгнут. Избежать данной проблемы можно одним способом: тщательно изучайте документы и узнавайте обо всех правообладателях на квартиру.

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