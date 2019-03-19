Почему покупатели luxury-жилья в России не могут отказаться от кричащей роскоши

Еще несколько лет назад российские заказчики люксовых интерьеров недоумевали, когда им предлагали что-то менее помпезное, чем дворцовый стиль. Сегодня потребители знакомятся с luxury-интерьерами, задача которых – не демонстрация богатства владельца, а создание особенной атмосферы, сочетающей в себе комфорт, функцию и эстетику. Тем не менее состоятельные клиенты все еще ожидают от luxury визуально наглядной роскоши. Дорогие сорта мрамора, дерева, эксклюзивный текстиль – вот что, по мнению большей части заказчиков, отличает по-настоящему статусный интерьер. Да, российские клиенты уже согласны на лаконичность и сдержанность, но только если они реализованы с применением дорогих материалов и фактур.

В Нью-Йорке, на Парк-авеню, построен уникальный жилой проект, на верхних этажах цена достигает $100 000 за 1 кв. м. Это квартиры высочайшего класса, но их уникальным дизайном российские потребители нисколько не впечатлились. За рубежом ценится эффективный симбиоз функции и эстетики, продуманность пространства и то, как человек в этом пространстве себя ощущает. Материалы и их стоимость все же вторичны.

В России luxury – это все еще нечто, чем можно похвастаться. Даже если порой это идет вразрез с удобством и функциональностью. Но вкусы все же меняются со временем.

Недавно одному из наших клиентов мы полностью демонтировали интерьер от Versace на 280 кв. м, со всей мебелью, фурнитурой, аксессуарами от итальянского кутюрье. Интерьер простоял в таком виде 10 лет, новый владелец попросил снести все независимо от того, сколько это стоило. Брендированные решения востребованы, но сегодня их интегрируют гораздо более обдуманно и готовым изделиям предпочитают те же решения модных домов, но созданные индивидуально под заказ. Пользуется спросом и эксклюзивная мебель no name, созданная по лекалам заказчика, решения «без полок», которые нельзя купить в готовом виде.

Разнообразие недвижимости «для себя», пожалуй, еще одна черта, отличающая состоятельного человека из России от миллионера в Европе или Америке. Долгие годы покупательского аскетизма не прошли даром, и теперь, имея широкие финансовые возможности, наши соотечественники пробуют самые разные форматы владения активами: квартиры в небоскребах, коттеджи в деревушках, просторные виллы на океанском побережье. Впрочем, достигнув определенной степени насыщения, они переходят на ценности считающего деньги инвестора и перестают интересоваться вещами, отливающими позолотой.

В том, что касается планировочных решений, потребности российских заказчиков во многом повторяют желания европейских и американских клиентов: все стремятся к открытым, светлым планировкам, отсутствию коридоров, совмещению столовых, кухонь и гостиных.

Этот тренд уже давно уловили девелоперы и создают в домах пространства с высокими потолками, большими окнами, продуманным зонированием. Общие зоны становятся просторнее, приватные, напротив, уменьшаются. Уже никто не делает спальни по 50 кв. м, функция гардеробной из спальни уходит в отдельные комнаты.