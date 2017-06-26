Куда хотят переселить телеканал «Культура»
У сотрудников много нареканий по поводу ремонта и технического оснащения студии
В начале июня на «Культуре» прошли массовые сокращения, которые гендиректор телеканала связал с необходимостью «освободиться от многих дублирующих функций» при переезде редакции в новый офис (на фото), техническим переоснащением и появлением оборудования, которое «позволит решать в долгосрочной перспективе любые творческие и технологические задачи»
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Канал могут перевести из здания на Малой Никитской на Шаболовскую в ближайшее время
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Но новое помещение меньше по размеру, чем на Малой Никитской, где канал занимает этажи со второго по седьмой
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Кроме того, у сотрудников много нареканий по поводу ремонта и технического оснащения студии, «там еще ничего не готово для работы», говорят собеседники «Ведомостей»
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