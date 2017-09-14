Кто печатает дома
Мобильные дома и другие стройки на 3D-принтере
В 2016 г. российская компания - разработчик строительного 3D-принтера Apis Cor при поддержке группы ПИК напечатала одноэтажный дом площадью 36,8 кв. м. Он расположен на территории Ступинского завода ячеистого бетона в Подмосковье
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Так выглядит печать дома на 3D-принтере Apis Cor
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Летний дом из биоматериалов в Амстердаме. Рядом с ним стоит созданная с помощью 3D-принтера ванна
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Летний дом напечатала голландская дизайн-студия DUS designs в 2016 г.
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В 2015 г. инженер из Миннесоты Андрей Руденко напечатал номер филиппинского отеля Lewis Grand Hotel. Правда, сейчас забронировать его нельзя
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На фото: 3D-принтер, которым был создан номер отеля
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В 2015 г. китайская компания Zhuoda Group представила собранный из блоков трехэтажный загородный дом
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Блоки были напечатаны на 3D-принтере
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Одна из крупнейших архитектурных фирм мира – американская Gensler разработала дизайн офисного здания в Дубае, его на 3D-принтере построила китайская компания Winsun (на фото одноэтажное здание на переднем плане)
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