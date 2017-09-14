Кто печатает дома

Apis Cor

В 2016 г. российская компания - разработчик строительного 3D-принтера Apis Cor при поддержке группы ПИК напечатала одноэтажный дом площадью 36,8 кв. м. Он расположен на территории Ступинского завода ячеистого бетона в Подмосковье

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