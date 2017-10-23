На каких горнолыжных курортах Франции и Швейцарии жилье подешевело больше всего

Michele Limina/Bloomberg

Ситуация в странах сильно различается, отмечают эксперты. Так, если во Франции отрицательную динамику по ценам на недвижимость показал только один курорт из восьми, то в Швейцарии – это пять курортов из восьми. В итоге индекс цен французских курортов в среднем поднялся на 1%, швейцарских – снизился на 5%. В швейцарском Давосе цены на жилье за год упали на 8,2% до отметки 11 470 евро за 1 кв. м. При этом дома в Давосе дешевеют не первый год – еще в декабре 2015 г. банк UBS сообщал, что «за последние три года стоимость давосских домов просела на 15%». На фото: выставленный на продажу дом в Давосе, цены на курорте начинаются от 1 млн франков, отмечает Knight Frank

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