На каких горнолыжных курортах Франции и Швейцарии жилье подешевело больше всего
Сколько стоят люксовые шале в Альпах и Сочи
Эксперты Knight Frank девятый год подряд исследуют, как меняются цены на люксовое жилье в 16 горнолыжных курортах во Франции и Швейцарии (регионы, где в компании есть свои представительства). Больше всего просели цены на недвижимость в швейцарской Кран-Монтане (Швейцария) – ценовой индекс упал на 15%, и теперь жилье продается там от 10 925 евро за 1 кв. м. При этом собственники недвижимости на этом курорте весьма лояльны к покупателям и демонстрируют наибольшую готовность договариваться о цене, сообщают аналитики. Например, шале площадью 127 кв. м с тремя спальнями стоит на курорте 1,4 млн франков
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Ситуация в странах сильно различается, отмечают эксперты. Так, если во Франции отрицательную динамику по ценам на недвижимость показал только один курорт из восьми, то в Швейцарии – это пять курортов из восьми. В итоге индекс цен французских курортов в среднем поднялся на 1%, швейцарских – снизился на 5%. В швейцарском Давосе цены на жилье за год упали на 8,2% до отметки 11 470 евро за 1 кв. м. При этом дома в Давосе дешевеют не первый год – еще в декабре 2015 г. банк UBS сообщал, что «за последние три года стоимость давосских домов просела на 15%». На фото: выставленный на продажу дом в Давосе, цены на курорте начинаются от 1 млн франков, отмечает Knight Frank
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Давос объединен в одну зону катания с другим, более тихим, но также хорошо известным курортом Клостерс, в котором преобладают классические шале. Недвижимость в этом лыжном городке также не избежала падения цен – минус 7% за год. Сейчас средняя стоимость «квадрата» здесь оценивается в 11 620 евро. На фото центральная улица
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Эксперты Knight Frank объясняют падение цен общим снижением популярности горнолыжных курортов зимой. «Увеличилось число людей, которые не умеют кататься на лыжах и приезжают просто отдохнуть среди горных пейзажей (25% посетителей ежегодно). Во-вторых, летний отдых в горах становится все более популярным», – говорится в отчете. На одном из старейших курортов Швейцарии – Вилларе (на фото) недвижимость за год подешевела на 5% и достигла отметки 10 690 евро за 1 кв. м, апартаменты с четырьмя спальнями предлагаются от 1,2 млн евро. Причем снижение цен на этом курорте происходит, несмотря на значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, как для любителей лыж, так и для «нелыжников»
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Сен-Жерве-ле-Бен (на фото) – единственный среди популярных курортов во Франции, показавший снижение цен. За год недвижимость там подешевела на 2,9% до 6800 евро за 1 кв. м. Общее падение спроса побудило альпийские курорты активнее работать над календарем социальных, культурных и спортивных мероприятий, чтобы разбавить досуг туристов. Занятия для «нелыжников» включают в себя горные веломаршруты, зимний гольф, параглайдинг, канатный парк, поло и фигурное катание. Пик популярности Французских и Швейцарских Альп пришелся на 2008-2009 гг. – время беби-бумеров. Тогда число посетителей горнолыжных курортов достигло 80 млн, говорится в исследовании
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Еще один швейцарский курорт, показавший снижение цен, – столица мирового фрирайда Вербье. Там они просели на 1,7% до 18 720 евро за 1 кв. м. В городе проживает 3200 человек, а в пик горнолыжного сезона население увеличивается до 40 000. Помимо общего падения спроса на швейцарские курорты давит рост швейцарского франка по отношению к евро, а также ограничения для иностранных покупателей недвижимости вкупе с нежеланием продавцов делать скидки, отмечается в отчете
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Единственный горнолыжный курорт в Альпах, где цены совсем не изменились, – французский Межев, расположенный всего в 67 км от Женевы. В Межеве, который был застроен благодаря семье Ротшильд, больше чувствуется дух деревни, а не курорта. Как и год назад, шале здесь обойдется покупателю в среднем в 13 500 евро за 1 кв. м. Шале с четырьмя спальнями площадью 235 кв. м обойдется покупателю в 4,1 млн евро
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Сент-Мориц оказался одним из немногих швейцарских курортов, где недвижимость немного подорожала за год – на 0,5% (до 20 250 евро 1 за кв. м). Рост произошел за счет увеличения цен в центре курорта вокруг пятизвездочного отеля Suvretta House, где цены на недвижимость за год подскочили на 12%. Однако в остальных районах цены на шале показывали отрицательную динамику
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Аналогичную динамику (плюс 0,5%) показали и цены на шале на одном из самых дорогих и самом популярном курорте у состоятельных русских туристов – французском Куршевеле. Сейчас средняя стоимость недвижимости на высоте 1850 м – 25 125 за «квадрат», стоимость жилья пониже – на высоте 1550 и 1650 м – выросла на 1% (до 15 655 евро за 1 кв. м). Это неплохой показатель, пишут аналитики, учитывая, что французский рынок недвижимости в целом замер на всю первую половину 2017 г. в ожидании президентских выборов
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В соседнем Мерибеле цены выросли на 0,7% до 15 610 за 1 кв. м. Новое поколение лыжников стало требовательней, особенно повысились их требования к качеству снежного покрова, условиям размещения и обслуживания. Большинство французских курортов быстро уловили эту тенденцию и активно инвестируют в искусственное оснежение и инфраструктуру, пишет Knight Frank
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Российский курорт Красная Поляна в Сочи по ценам на недвижимость значительно отстает от альпийских. Средняя стоимость жилья здесь – 115 000 руб. за 1 кв. м. При этом проекты бизнес-класса в среднем оцениваются в 130 000 руб. за 1 кв. м, а доступные сегменты – в 75 000–80 000 руб. за 1 кв. м, сообщил Илья Володько, гендиректор местного агентства Macon Realty Group
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Особенность Сочи в том, что в 2008-2014 гг. здесь велось масштабное строительство жилья для гостей Олимпиады. В итоге в Красной Поляне сейчас около 2000 введенных в эксплуатацию, но нереализованных объектов. Многие девелоперы даже решили остановить продажи и приняли решение о развитии арендного формата своих проектов (например, проект «Горки город» – на фото). Жилье в Красной Поляне мало кто покупает. С 2010 по 2014 г. число сделок росло, но порог в 300 сделок в год ни разу не был превышен. По итогам 2017 г. общий объем сделок на первичном рынке можно будет оценить на уровне не более 200 штук, уточнил Володько
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