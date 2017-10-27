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Как выглядит «Сад будущего» в Москве

Парк открыли после масштабной реконструкции
Несмотря на сообщение мэрии об окончании работ, «Ведомости» обнаружили последние штрихи благоустройства в парке
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