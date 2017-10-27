Как выглядит «Сад будущего» в Москве
Парк открыли после масштабной реконструкции
Несмотря на сообщение мэрии об окончании работ, «Ведомости» обнаружили последние штрихи благоустройства в парке
В Москве после благоустройства открылся парк «Сад будущего», сообщил интернет-портал столичной мэрии. Но некоторые работы в нем еще ведутся, заметил корреспондент «Ведомостей»
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Парк расположен на северо-востоке Москвы у реки Яузы
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Раньше на этом месте была усадьба Леоново
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На территории бывшей усадьбы сохранилась двухвековая липовая аллея, ее дополнили молодыми деревьями
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Парк «Сад будущего» был назван так в 2003 г. Такое название связано с проведением в Москве международной выставки молодежных и научно-технических проектов «ЭКСПО-Наука-2003»
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Рабочие делают последние приготовления перед зимними холодами
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В парке разбили более 160 000 кв. м газонов
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Новое жилище для уток
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Одна из главных достопримечательностей парка – трехсотлетний дуб
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Новая детская площадка
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Не все в парке успели сделать до наступления холодов
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Еще ведутся работы по подготовке грунта
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Для посетителей в парке обещают пункт проката спортивного инвентаря
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Подготовка к посадке молодых деревьев
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В парке находится церковь Ризоположения Пресвятой Богородицы, выстроенная в 1722 г. князем Василием Хованским
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Пруд почистили и облагородили
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Пруд «Сада будущего»
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Площадка для отдыха
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Прогулочная дорожка выложена плиткой разного размера
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Элементы регулярного парка удалось воссоздать по историческим картам XVIII–XIX вв., говорится на mos.ru
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