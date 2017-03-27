Росреестр опровергает требование сноса ЖК на территории МГУ

Управление Росреестра по Москве не инициировало подачу исков с требованием сноса жилых комплексов, построенных на земельных участках Московского государственного университета (МГУ). Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Требования о сносе объектов капитального строительства не входят в компетенцию Росреестра, уточняется в сообщении.

«В 2015 г. по требованию прокуратуры Москвы управлением Росреестра по Москве была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения ФГБОУ ВПО "МГУ им. Ломоносова" земельного законодательства при использовании земельного участка на юго-западе Москвы. По результатам проверки были выявлены нарушения в части использования земельного участка (ч. 1 ст. 8.8 КоАП)», - поясняется в пресс-релизе.

Росреестр оштрафовал ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» на 700 000 руб. и выдал предписание об устранении нарушения земельного законодательства. «Не согласившись с предписанием, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Ломоносова» обратилось в Арбитражный суд Москвы. Предметом рассмотрения данного судебного разбирательства является оспаривание предписания об устранении нарушений Земельного кодекса, в котором Управление Росреестра по Москве является ответчиком», - уточняется в сообщении.