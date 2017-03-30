Реставрацию Шуховской башни запланировали на 2018 год

Власти Москвы планируют в 2018 г. начать реставрацию Шуховской телебашни. Как сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, сейчас ведется корректировка реставрационного проекта с учетом противоаварийных работ, которые завершились в 2016 г. По словам чиновника, тогда внутри башни был собран силовой каркас, который поддерживает ее ярусы, сейчас башне ничто не угрожает.

Департамент изучает разные варианты дальнейшего использования башни. «Один из вариантов – передать башню Политехническому музею для открытия дополнительного филиала», – сказал Емельянов.

Телебашня на Шаболовке строилась по проекту Владимира Шухова с 1919 по 1922 г. Ее высота составила 160 м. Радиовещание с Шуховской башни началось с марта 1922 г. и продлилось до 1967 г.