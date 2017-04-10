Предложение апартаментов в Москве растет вместе с ценами на них

С начала года сегмент апартаментов в Москве активно прирастал новым предложением во всех классах. На рынок вышло три новых комплекса: один в элитном и два в классе «премиум» (совокупная площадь – 40 200 кв. м, на экспозиции – 19 000 кв. м). Кроме того, с начала года застройщики активно открывали продажи в новых корпусах ранее стартовавших проектов всех классов. Об этом говорится в исследовании компании «Бест-новострой».

Таким образом, по итогам I квартала в Москве в продаже находится более 565 000 кв. м апартаментов. Объем предложения на первичном рынке апартаментов вырос на 5% по количеству проектов на реализации, и на 7% – по количеству корпусов.

На сегодняшний день в Москве в рамках 98 проектов продается 8665 лотов. Причем количество апартаментов бизнес-класса более чем в два раза превышает число лотов в комфорт-классе и более чем в пять раз – количество лотов в классе «элит».

По итогам I квартала стоимость квадратного метра выросла во всех классах апартаментов – комфорт-класс в среднем подорожал на 0,7%, класс «бизнес» – на 2,2%, элитный – на 1,6%.

При этом минимальные ценники на студии по итогам I квартала зафиксированы в комплексах Cleverland (от 2,3 млн руб.), «Царицыно-2» (2,421 млн руб.), «Восток» (2,6 млн руб.), «Золоторожский» (3,2 млн руб.) и «Янтарь-Apartments» (3,5 млн руб).

Наиболее доступные цены на стандартные однокомнатные апартаменты представлены в комплексах «Смольная, 44» (3,328 млн руб.), «Летний сад» (3,356 млн руб.), «Барбарис» (от 3,7 млн руб.), «Ясный» (3,687 млн руб.), «Ландыши» (3,8 млн руб.).

Максимальная стоимость студии в сегменте апартаментов на данный момент составляет 12 млн руб. (в комплексе «Басманный, 5»), а однокомнатного апартамента стандартной планировки – 110 млн руб. (Mon Cher).

Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной ценой на первичном рынке апартаментов (между сопоставимыми по площади объектами) достигает почти 50 раз.