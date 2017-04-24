Власти Москвы перенесли даты встреч москвичей с префектами по вопросам реновации

Даты встреч жителей Москвы с префектами по вопросам реновации жилья в ряде округов перенесены, говорится на сайте мэрии.

Изначально планировалась встреча во всех округах в один день – 26 апреля. Теперь в большинстве округов мероприятие перенесено на конец мая и на встречу выделено два-три дня.

«Мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек, чтобы все желающие смогли задать префектам интересующие вопросы», – говорится в сообщении мэрии.

Так, в Северном административном округе (САО) встречи устроят 18, 24 и 31 мая. Жители Северо-Восточного административного округа (СВАО) и Северо-Западного административного округа (СЗАО) смогут задать префекту все интересующие вопросы, касающиеся программы реновации, 26 апреля, 17 и 24 мая. В Восточном административном округе (ВАО) встречи состоятся 18 и 24 мая. В ЮВАО общение горожан с префектом пройдет 17, 24 и 31 мая, в ЮАО – 17, 22 и 31 мая, а в ЮЗАО – 26 апреля, 24 и 31 мая.

Задать вопросы по программе реновации москвичи могут и в специальных информационных центрах, которые открыты в управах всех районов.

Власти Москвы готовят крупномасштабный снос малоэтажной застройки жилья. В программу сноса (реновации) предполагается включить в первую очередь пятиэтажные дома (всего около 8000 домов площадью 25 млн кв. м). Планируется, что предварительные списки домов, попадающих в программу, могут появиться к 1 мая.