Путин поручил создать постоянный механизм расселения ветхого жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать постоянный механизм расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 г. Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

«А на переходный период, – подчеркнул глава государства, – предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность».

Путин сказал, что проект закона по этому вопросу в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым. При этом президент попросил детально разобраться со случаями, когда «люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения».

«И хочу вновь повторить: масштаб проблемы, конечно, очень большой. И в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 г. Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть», – заявил Путин. По его оценке, программа расселения аварийного жилья выполнена на 73%: расселено 8,13 млн кв. м из 11,15 млн кв. м запланированных.