Расселение пятиэтажек в Москве не должно нарушать права граждан – Путин

Президент России Владимир Путин не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан. Об этом он заявил на встрече с правительством. «Безусловно, это (расселение пятиэтажек) должно быть сделано таким образом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего права на собственность. И все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия», – подчеркнул Путин.

«Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу этот закон проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью», – добавил президент.

Путин отметил, что по замыслу мэра Сергея Собянина цель программы реновации – улучшение жилищных условий людей, которые проживают в разваливающихся домах. «Повторяю еще раз, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены», – подчеркнул он.