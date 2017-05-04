Работы по благоустройству в районе «Зарядья» обойдутся в 2,76 млрд рублей

Власти Москвы ищут подрядчика для выполнения работ по комплексному благоустройству нескольких улиц и общественных пространств в центре столицы, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Закрытый аукцион должен определить исполнителя работ по благоустройству Рыбного пер., Богоявленского пер., Старой площади, а также территории, непосредственно прилегающей к парку «Зарядье» (улица Варварка, Москворецкая набережная, Москворецкая улица, Китайгородский проезд (участок вдоль парка), Лубянская площадь).

Заказчиком выступает департамент города по конкурентной политике.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,759 млрд руб., платежи будут разбиты на 2017-2018 гг. Срок подачи заявок на участие в конкурсе истекает 5 июня 2017 г.