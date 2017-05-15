ВТБ получил 49% акций «Мосметростроя» в рамках урегулирования долга компании

ВТБ в апреле получил 49% акций «Мосметростроя» (ММС) в рамках урегулирования задолженности компании на 26,8 млрд руб., говорится в отчетности группы по МСФО за I квартал.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВТБ о приобретении 41,55% голосующих акций «Московского метростроя» – это обыкновенные акции общества. Между тем в сделку войдут неголосующие – привилегированные – акции, на которые согласие ФАС не требуется.

Генеральный директор ММС Сергей Жуков сообщал «Ведомостям», что компания может расплатиться с ВТБ непрофильными активами. Речь идет об участках под застройку в бывших промзонах – на них уже получены градостроительные планы. Всего таких площадок восемь примерно на 50 га.

«Мосметрострой» – крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве. Компания принадлежит бизнесменам Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву. На компанию приходится около 40% всех строящихся в Москве линий метро. Несмотря на это, компания убыточна: в 2015 г. ее чистый убыток составил 119,7 млн руб.