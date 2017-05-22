Депутаты предлагают штрафовать за нарушение покоя граждан в связи с реновацией жилья

Депутаты Госдумы от ЛДПР в связи с реновацией жилья в Москве предложили ввести административные штрафы за нарушение покоя в ночное время и в выходные дни. Соответствующую инициативу внесли в Думу вице-спикер Игорь Лебедев, руководитель комитета по труду Ярослав Нилов и депутат Владимир Сысоев, сообщили в ЛДПР.

«Актуальность вносимого законопроекта еще больше возрастает для граждан, проживающих в крупнейшем мегаполисе страны – городе Москве в связи с намечаемой "ударными" темпами реновацией жилья», – отмечают авторы законопроекта.

По их мнению, масштабы и сроки реновации жилья таковы, что если не принять превентивных законодательных мер, то «вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика». Реновация затронет не только тех, кто будет переезжать в новое жилье, но и тех, чьи дома находятся в непосредственной близости от зон сноса и последующей застройки, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ввести в КоАП новую статью, в которой устанавливается административная ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время для физических и юридических лиц в виде штрафа.

Так, предлагается взимать штраф за "совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, с 22 часов до 6 часов в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения, а равно совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину, при проведении строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ с 22 часов до 7 часов, а также в выходные и нерабочие праздничные дни".

Согласно проекту закона штраф для граждан составит от 1000 до 2000 руб.; для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.