Хуснуллин: большинство проголосовавших москвичей поддерживают программу реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что к настоящему времени проголосовали более 20% жителей пятиэтажек, включенных в предварительный список программы реновации. «Мы видим, что уже более 20% жителей пятиэтажек проголосовали либо в МФЦ, либо в "Активном гражданине", часть приходят на собрания и готовят протоколы. Предварительно, более 90% людей поддерживают программу», – заявил он, добавив, что голосование продлится до 15 июня.

Заместитель мэра отметил, что порядка 20% квартир, попавших в список реновации, принадлежит городу. «В среднем 20% квартир в этих домах принадлежит городу, но и здесь мы пошли навстречу – город делегирует жителям, которые там являются нанимателями, а не собственниками, право принять решение», – добавил Хуснуллин.