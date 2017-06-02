Завершена реконструкция стадиона «Лужники»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона «Лужники». Внешне стадион остался прежним, а внутренняя часть полностью переделана.

«Лужники» как стадион готов. Я поздравляю вас, сегодня было подписано разрешение на ввод [в эксплуатацию] этого объекта», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Москва 24», добавив, что создан «один из лучших стадионов мира».

На прилегающей территории еще предстоит завершить работы по благоустройству и перекладке коммуникаций, созданию зон контроля. Кроме того, в «Лужниках» продолжается работа над строительством центра художественной гимнастики, центра водных видов спорта, хоккейного центра, центра тенниса, между «Лужниками» и Воробьевыми горами будет протянута канатная дорога.

Реконструкция «Лужников» началась после проведения на нем чемпионата мира по легкой атлетике летом 2013 г.