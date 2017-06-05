Blackstone Group готов купить финский инвестфонд Sponda

Инвестфонд Blackstone Group заявил, что предложил выкупить все акции финской инвесткомпании Sponda, работающей с недвижимостью, за 1,8 млрд евро ($2 млрд), говорится в на сайте Reuters.

Blackstone Group объяснил это желанием расширить свой бизнес в сфере недвижимости в Скандинавском регионе.

Инвестфонд предложил 5,19 евро за акцию, что на 20% дороже цены закрытия на последних торгах, пишет Reuters.com. Совет директоров Sponda рекомендовал акционерам принять предложение. Под управлением Sponda находится недвижимость на $3,8 млрд по состоянию на март.

С 2015 г. Blackstone приобрел контроль над недвижимостью в Североевропейском регионе на 4 млрд евро, пишет агентство со ссылкой на отчетность компании.