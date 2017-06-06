Собянин: по программе реновации проголосовали 57% жителей домов из списка на снос

На данный момент участие в голосовании по программе реновации приняли 57% жителей пятиэтажек, включенных в предварительный список, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в ходе парламентских слушаний в Госдуме, передает «Интерфакс».

«Сегодня уже 57% собственников квартир и нанимателей проголосовали. Такой активности не было ни по одной программе. 88% — это средний уровень поддержки программы», — сказал Собянин.

По его словам, примерно в 10% домов пока нет двух третей голосов в поддержку включения в программу реновации.

По словам мэра, в обсуждение программы реновации включились не только жители домов, включенных в предварительный список для переселения, но и все москвичи.

«В самом проекте федерального закона учтены основные проблемы, которые беспокоили граждан. В результате новая программа реновации будет значительно лучше, чем та программа, которая действовала последние 20 лет», — заявил мэр.

Он отметил, что при первой программе переселения «хрущевок» никто не интересовался мнением жителей и не проводил голосований по вопросу сноса домов.

Голосование по проекту программы реновации стартовало 15 мая и продлится до 15 июня.