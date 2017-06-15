Число инвестиционных квартир в продаже в Москве выросло на 120% – эксперт

На 120% выросло число инвестиционных квартир, вышедших в продажу на московский вторичный рынок, подсчитали эксперты департамента вторичного рынка компании «Инком-недвижимость».

В настоящий момент в продаже находятся 2174 инвестиционные квартиры в новостройках, что составляет 5,7% от общего объема предложения на вторичном рынке. Причем по сравнению с 2014 г. этот показатель в абсолютных цифрах увеличился на 120% ( с 988 квартир).

Больше всего инвестиционных квартир продается в Юго-Западном административном округе – 16% от общего объема предложения подобных объектов. Второе и третье места по этому показателю между собой делят Западный и Северо-Восточный округа – по 14% в каждом.

В основном покупатели-инвесторы выбирают объекты на начальной стадии строительства и в проектах от известных застройщиков. Наибольшим инвестиционным спросом в массовых сегментах пользуются, соответственно, самые привлекательные для покупателей лоты – 1- и 2-комнатные квартиры стандартных площадей.

«Если говорить о разнице между средней стоимостью предложения квартир в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад, и объектов в старом жилищном фонде, то по столице она составляет около 15%. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от округа. В более престижных округах (например, ЦАО или ЗАО) ценовая разница доходит иногда до 20%», - говорит Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости». По его словам, в менее престижных округах (например, в ВАО и ЮВАО) – это обычно около 10%.