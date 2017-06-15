Голикова: в России объем незавершенного строительства составил 2,2 трлн рублей

Объем незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2017 г. составил порядка 2,2 трлн руб., сообщила председатель Счетной палаты (СП) РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает агентство «Прайм». По ее информации, по итогам 2016 г. введено в эксплуатацию 244 из 443 (объектов. - Ред.), которые планировались к вводу, это 55,1%. «Количество объектов, которые находятся в незавершенном строительстве, по данным правительства, составляют 12 000 объектов, на 1 января их было 10 700», - сказала Голикова.

«Почему это происходит? С одной стороны, это накопленные проблемы, ими долгое время не занимались. С другой стороны - на протяжении уже ряда лет, несмотря на выделяемые финансовые ресурсы, неввод объектов в установленные сроки, перенос на другой период времени или вообще прекращение финансирования по непонятным для нас причинам», - пояснила председатель СП.

Глава СП также напомнила, что в феврале 2016 г. был принят план инвентаризации незавершенного строительства, однако, по ее оценке, значимых улучшений в этой сфере не происходит. Согласно этому плану с 2017 г. должна была начать функционирование информационная система, содержащая полную информацию об объектах незавершенного строительства.

«Мы на сегодняшний день не имеем информации, запущена она или не запущена», - добавила Голикова.