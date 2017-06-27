Больше всего комнат в коммуналках продается в центре и на юго-востоке Москвы

Больше всего комнат в коммунальных квартирах Москвы продается на юго-востоке – там зафиксирована почти четверть всех сделок, подсчитали эксперты компании «Миэль – сеть офисов недвижимости», подсчитавшие продажи комнат в столице с начала 2016 г.

По данным компании, самые дорогие комнаты в ЮВАО продаются в Лефортове – там собственники просят в среднем по 4,3 млн руб. за комнату. А самые дешевые варианты в этом округе можно найти в районах Рязанский и Печатники, где комнаты стоят 1,8 млн и 2,4 млн руб. соответственно.

На втором месте по количеству сделок с комнатами центр Москвы. За полтора года здесь продано около 18% от всех реализованных комнат. При этом самые дорогие комнаты – на Арбате: 5,4 млн руб. Самые дешевые комнаты предлагаются в районах Мещанский и Таганский. Любопытно, что стоят они в среднем столько же, как и комнаты в Печатниках: 2,4 млн руб.

Третье место поделили Южный и Северо-Восточный округа – в обоих продано по 15% комнат. На юге Москвы самые дешевые комнаты в Бирюлеве Восточном (1,7 млн руб.), а самые дорогие – в Зябликове и Северном Чертанове (2,7 млн руб.). На северо-востоке наиболее дорогостоящие варианты в районе Алексеевский (3,3 млн руб.), а самые бюджетные – в Марфине (1,8 млн руб.).

Любопытно, что с начала 2016 г. риэлторы не зафиксировали ни одной сделки по продаже комнат в Троицком и Новомосковском административных округах.

По данным ГК «Миэль», почти половина всех комнат в Москве (48%) покупается в трехкомнатных квартирах. Около 30% комнат куплено в двухкомнатных квартирах, чуть более 18% – в четырехкомнатных. На многокомнатные квартиры приходится лишь около 5% сделок по купле-продаже таких объектов.

«Доля комнат в общей структуре сделок относительно стабильна в последние несколько лет и составляет не более 4%», – подсчитала Ольга Тихонова, руководитель офиса «На Фрунзенской» сети офисов недвижимости «Миэль».