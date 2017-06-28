Половине жилых проектов в Москве отказано в выдаче заключения о соответствии

Москомстройинвест с начала года отклонил почти половину заявок на выдачу заключения о соответствии застройщика требованиям закона о долевом строительстве (214-ФЗ). Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Мы выдали отказы практически по половине из 108 заявок. Причина всех отказов связана только с одним фактором – некачественным заполнением документов», – отметил начальник управления комитета по контролю и надзору в области долевого строительства Александр Семенов, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Всего с начала года заключения о соответствии получили только 60 объектов, или 56% от общего заявленного объема.

По данным Москомстройинвеста, наибольшее число ошибок (70%) связано с неверной классификацией помещений: жилые площади указываются как нежилые, а места общего пользования превращаются на бумаге в квартиры. Между тем, эти данные считаются определяющими при расчете площадей, которые подлежат реализации.

Также застройщики часто ошибаются в разделе, где декларируется соответствие девелопера требованиям закона. «По сути, это главное, что он должен заполнить. А вместо этого в графах раздела ставятся либо прочерки, либо они остаются пустыми», - говорит Семенов.

Напомним, с 1 января 2017 г. Росреестр не регистрирует первый договор участия в долевом строительстве без предоставления девелопером заключения о соответствии нормам 214-ФЗ.

Чтобы получить заключение, застройщик должен подтвердить свое соответствие ряду требований: не находиться в процедуре банкротства или ликвидации, его деятельность не должна быть приостановлена, руководство и главный бухгалтер не должны иметь судимостей и числиться в реестре недобросовестных поставщиков. С 1 июля также будет учитываться размер уставного капитала застройщика.