На четырех бульварах в центре Москвы перекроют движение из-за ремонта дорог

С 1 по 3 июля на четырех столичных бульварах уложат новый асфальт в рамках благоустройства по программе «Моя улица». В связи с работами движение по нечетным сторонам бульваров будет перекрыто. Ограничения будут вводиться попеременно, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Так, автомобильное движение на нечетных сторонах Петровского и Сретенского бульваров перекроют с 19.00 1 июля по 06.00 2 июля. А по Тверскому и Страстному бульварам нельзя будет проехать с 19.00 2 июля до 06.00 3 июля.

Также дорожное покрытие на участках Бульварного кольца по программе «Моя улица» должны обновить еще на двух бульварах — Чистопрудном (внешняя сторона) и Яузском (внутренняя сторона). Работы планируют закончить к середине июля.

Всего в этом году в программу «Моя улица» вошло более 80 городских территорий, в том числе участки Садового, Кремлевского и Бульварного колец.