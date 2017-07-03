Движение на Большой Лубянке ограничат до начала сентября из-за благоустройства

На Большой Лубянке начались строительные работы по программе «Моя улица». Улицу не планируют полностью перекрывать, но на время работ введены ограничения для движения транспорта по двум крайним полосам, говорится на официальном сайте мэрии Москвы. Доступными для автомобилей остались две полосы в оба направления движения.

Сейчас на Большой Лубянке готовят основание для мощения. Как и на большинстве улиц в центре Москвы, здесь также появится гранитная плитка (на отдельных участках ее уже укладывают) и широкие тротуары. Ширина тротуаров на разных участках улицы составит от 2,5 до 5 м.

При этом власти Москвы обещают, что количество транспортных полос после ремонта не изменится – их будет четыре. Однако две из них (по одной в каждую сторону) будут доступны лишь для общественного транспорта.

Кроме того, на улице появятся зоны для террас летних кафе. Завершить благоустройство улицы планируют ко Дню города.