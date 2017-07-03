Предложение квартир экономкласса в Москве за год выросло в четыре раза

Сейчас в Москве в новостройках экономкласса выставлено на продажу 3 222 квартиры, что в 4 раза больше, чем год назад - в конце июня 2016 г., подсчитали эксперты компании «Бест- Новострой».

Существенное увеличение объемов самого доступного предложения повлияло и на уровень цен: по сравнению с показателем годичной давности, когда экономкласс был практически в дефиците, средняя стоимость квадратного метра в новостройках данного сегмента снизилась. Средняя стоимость метра жилья в этом сегменте составляет 113 400 руб. Год назад этот показатель был равен 144 200 руб за кв. м. По словам председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, снижение стоимости жилья в экономклассе спровоцировал выход нового объема предложения по низким стартовым ценам. Она отмечает, что «на снижение цен в проекте, который находится на стадии строительства выше начальной, рассчитывать не стоит».

В общем объеме предложения массового жилья доля экономкласса невелика – всего 14% или 185 000 из 1,3 млн кв. м.

В свою очередь преобладающий в массовом сегменте комфорт-класс за прошедший год также демонстрирует рост. По объему предложения за год (с конца июня 2016 г.) комфорт-класс вырос на 250 000 кв. м до 1,1 млн кв м., а цена метра выросла на 5% – со 143 300 до 149 800 руб.

По данным «Бест - Новострой»в этом году в Москве в продажу вышли квартиры в четырех проектах эконом-класса, два из которых реализует КП «Управление гражданского строительства» (УГС) - это ЖК «Мой адрес на Амурской 54» (Гольяново) и ЖК «На Селигерской 2» (Бескудниково). Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что именно в квартиры, находящиеся на балансе КП УГС город может начать переселение жителей сносимых домов по программе реновации.