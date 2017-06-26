Хуснуллин: квартиры по программе реновации могут предложить переселенцам уже в этом году

Первые варианты квартир для переселения из сносимых пятиэтажек по программе реновации могут быть предложены москвичам уже в конце года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью, опубликованном на официальном сайте мэрии Москвы.

«У нас есть и дома, куда уже сейчас можно переселять людей. У города есть дома для таких нужд – как готовые, так и строящиеся. Если жители будут за то, чтобы переехать в эти дома, то мы сможем предлагать там квартиры», – цитирует Хуснуллина портал мэрии.

Он пояснил, что речь идет о квартирах, находящихся на балансе города. «Часть их находится в ведении департамента городского имущества, а часть – порядка 3600 квартир общей площадью почти 203 000 кв. м – на балансе казенного предприятия "Управление гражданского строительства" (УГС)», – рассказал Хуснуллин.

Квартиры, принадлежащие УГС, расположены в жилых комплексах на территории семи административных округов Москвы: Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Южного, Восточного, Западного и Центрального.

Ранее сообщалось, что первые переселения людей из пятиэтажек в дома, построенные именно по программе реновации, начнутся в течение двух-трех лет.

«Нам понадобится несколько месяцев, чтобы составить продуманную программу, в которой мы точно скажем людям, в какой дом они смогут переехать, какая там транспортная инфраструктура, каково количество школ и детских садов рядом, на какое количество машино-мест рассчитаны парковки», – говорил Хуснуллин.