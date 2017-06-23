Мэрия насчитала около 40 домов в Москве, которые можно реконструировать

Около 40 жилых домов в столице могут подать заявку на реконструкцию с надстройкой, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Серей Левкин.

«Мы проанализировали жилой фонд города и пришли к выводу, что порядка 40 домов могут участвовать в реконструкции с надстройкой. Однако, участвовать в проекте или нет, решают жильцы. Мы принципиально никого не подталкиваем и не отговариваем, жители должны сами договориться между собой», — сказал Левкин.

По его словам, договориться смогли жители только пяти домов, из них жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) создали два.

«Это дома на бульваре Матроса Железняка и в Измайловском проезде. Собственники уже получили план градостроительного плана земельного участка и архитектурно-градостроительное решение», — отметил Левкин.

Глава департамента подчеркнул, что все расходы на обследование дома, оформление документации проектирования и собственно само строительство будут нести сами жители. «Все эти процедуры они должны проводить самостоятельно и за свой счет. Реализация таких проектов в принципе возможна, только ЖСК, а значит, и сами жильцы будут выполнять функции заказчика, инвестора и застройщика», — пояснил Левкин.

Однако реконструкция домов с надстройкой не может стать альтернативой программе реновации, поскольку к реконструкции могут быть допущены лишь единичные дома, отметил Левкин.

Как сообщалось, эксперимент по надстройке жилого дома стартовал в столице в мае 2014 г. на ул. Мишина. В результате работ кирпичная 16-квартирная четырехэтажка, построенная в 1960-е гг., превратилась в 30-квартирную многоэтажку. Платили за реконструкцию только те жильцы, которые рассчитывали получить квартиры в надстраиваемых этажах.