Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Железобетонное «против»
За реновацию проголосовало 90% жителей пятиэтажек
Теперь мэрии нужно показать образцовое переселение, считают эксперты
- Бэла Ляув,
- Иван Васильев
- / Ведомости
За снос пятиэтажек в Москве проголосовало 90% их собственников и нанимателей
Е. Разумный / Ведомости
В голосовании по программе реновации принимали участие жители 4546 домов (примерно 15% всех домов исторической Москвы), в которых расположено 338 500 квартир. Активность жителей значительно превысила ожидания, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков: проголосовала 241 000 квартир, или 71%, значительно больше, чем на любых выборах в Москве в последние десятилетия.
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