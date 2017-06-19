Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Железобетонное «против»

За реновацию проголосовало 90% жителей пятиэтажек

Теперь мэрии нужно показать образцовое переселение, считают эксперты

В голосовании по программе реновации принимали участие жители 4546 домов (примерно 15% всех домов исторической Москвы), в которых расположено 338 500 квартир. Активность жителей значительно превысила ожидания, сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков: проголосовала 241 000 квартир, или 71%, значительно больше, чем на любых выборах в Москве в последние десятилетия.

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