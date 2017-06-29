Самые дешевые новостройки в России продаются в Вологде и Магнитогорске – эксперт

Самое дешевое жилье в новостройках России в этом году можно было купить в Вологде, Магнитогорске и Махачкале, где средняя стоимость выставленных на продажу квартир составляет от 1,5-1,59 млн руб. Такие данные приводит в своем исследовании портал «Мир квартир», проведший исследования ценовой динамики за первое полугодие 2017 г. на рынках 69 крупнейших городов России. В исследовании не учитывался элитный и премиальный сегменты.

По данным компании, в Махачкале не только самая низкая конечная стоимость квартир в новостройках, но и самые дешевые цены в перерасчета на «квадрат» - 27 234 руб. Второе место по самой низкой стоимости «квадрата» разделили Саратов (30 045 руб.) и Брянск (30 633 руб.). А вот в Магнитогорске и Вологде застройщики выставляют квартиры на продажу в среднем за 31 042 и 35 814 руб. за 1 кв. м соответственно.

Что касается Москвы и Санкт -Петербурга, то эти мегаполисы прочно занимают лидирующие позиции как по стоимости «квадрата» жилья в новостройках, так и по конечной стоимости квартир. Согласно данным исследования в Москве за первое полугодие стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 0,7% (до 204 250 руб.), а конечная стоимость квартир упала на 4,5% до 10,146 млн руб. В Санкт-Петрбурге жилье подешевело существенней: стоимость «квадрата» упала на 2,9% (до 100 757 руб.), а цена квартир - на 6,7% (до 6,49 млн руб.).

«В среднем по регионам квартиры в новостройках продолжают дешеветь», - говорится в исследовании. С начала гда положительную динамику цены на «квадраты» в новостройках показали только в 23 регионах из 69. Сильнее всего квадратный метр жилья в первом полугодии 2017 г. подорожал в Калуге — на 13% до 55 000 руб., а сильнее всего подешевел в Калининграде — на 13% до 48 400 руб.