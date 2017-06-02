В мае подрос спрос на новостройки Москвы, но предложения и цены на них не изменились

В мае 2017 г. общий объем предложения первичного жилья в Москве в пределах от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД почти не изменился по сравнению с апрелем. На продажу в мае было выставлено 1,70 млн кв. м новостроек против 1,68 млн кв. м в апреле. В перерасчете на квартиры это 25 311 и 25 187 квартир соответственно. Такие данные приводит в своем отчете компания «ИРН-консалтинг».

По подсчетам компании, за последний месяц в продаже появилось 2 новых проекта в составе трех корпусов и еще 4 дома в проектах, реализация которых началась в предыдущие годы. Цены на квартиры начинаются от 114 000 руб. за кв. м. или 3 млн руб. за студию в 20 кв. м.

По данным «ИРН-консалтинга», в мае 2017 г. средняя стоимость метра новостроек Москвы составила 201 500 руб. против 203 200 в апреле, а средняя стоимость квартиры – 13,5 млн против 13,6 млн руб. Небольшая отрицательная динамика (около 1%) наблюдалась во всех сегментах.

В мае риэлторы отмечали небольшой рост спроса по сравнению с предыдущим месяцем. Так, по подсчетам экспертов компании Est-a-Tet, реализованный спрос увеличился на 8,4%, потенциальный спрос на 5,4%. Такую динамику специалисты объясняют высокой волатильностью курса рубля в мае.

Особенность спроса последнего времени - большинство покупателей выбирают новостройки готовностью более 50%. На сегодняшний день таких покупателей на рынке новостроек три четверти, утверждают эксперты компании «Миэль-новостройки». По их данным, наибольший покупательский спрос приходится на стадию фасадных работ и подготовки новостройки к сдаче в эксплуатацию (35%), а также на стадию монтажа верхних этажей (30%). В этом случае покупатель уже понимает, что его дом практически готов, следовательно, риск недостроя минимален. На начальную стадию строительства и на стадию монтажа нижних и средних этажей приходится по 15% покупательского спроса. «Довольно заметная доля сделок при старте продаж объясняется тем, что зачастую застройщики запускают рекламную кампанию еще до выхода проекта, чтобы «собрать» покупательский спрос. Именно поэтому на старте многие проекты показывают очень высокие темпы продаж», − отмечает Анна Шишкина, коммерческий директор компании «Миэль-новостройки».