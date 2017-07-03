На энергетической инфраструктуре для ЧМ-2018 сэкономили 1,8 млрд рублей

Окончательная стоимость строительства энергообъектов для чемпионата мира по футболу 2018 г. составит 5,8 млрд руб., сообщил замминистра энергетики Андрей Черезов.

Сумма финансирования энергообъектов к ЧМ-2018 изначально составляла 7,6 млрд руб. «Потом в рамках проектирования и уже оптимизации схем энергоснабжения мы пришли к экономии, и в принципе сейчас окончательная стоимость, которая нам необходима для чемпионата мира, - это 5,8 млрд руб.», - сказал он. Остальное вернули в российский бюджет.

Одиннадцать объектов строятся по федеральной программе на средства взносов в уставный капитал «Россетей». Всего два объекта строились за счет собственных средств - Казанской сетевой компанией и «Санкт-петербургскими электрическими сетями».

Физическая готовность энергообъектов к ЧМ-2018 - 95%, уточнили в ведомстве.