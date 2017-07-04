Застройщики загородной недвижимости уходят из новой Москвы

Загородные девелоперы теряют интерес к новой Москве: за пять лет число новых поселков сократилось на 30%, а каждый пятый проект заморожен, говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

По подсчетам экспертов компании, сейчас в новой Москве насчитывается 65 новых поселков. В общей сложности здесь продается 4753 загородных лота, что на 39% меньше, чем летом 2012 г. Самую значительную их часть – 39% – составляет малоэтажное строительство, изначально запланированное городскими властями как приоритетная застройка. За пять лет доля малоэтажки увеличилась на 21 п. п., отобрав первенство у участков без подряда (УБП), присутствие которых оценивается теперь в 27%. Это на 12 п. п. меньше, чем в 2012 г.

«После присоединения к Москве новых территорий загородные застройщики начали постепенно уступать позиции девелоперам, возводящим в этой локации многоэтажные жилые комплексы. За пять лет такая ситуация привела к серьезному сокращению предложения загородного жилья», – прокомментировали аналитики.

С лета 2012 г. средняя цена предложения загородного объекта в новой Москве увеличилась на 24,8%: с 12,5 млн до 15,6 млн руб. По словам экспертов, тренд обусловлен городским статусом земель и развивающейся инфраструктурой.