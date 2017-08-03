РПЦ получила в собственность церковь Николы в Звонарях на Рождественке

Церковь святителя Николая в Звонарях передана в собственность Русской православной церкви. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе финансово-хозяйственного управления РПЦ и сослались на распоряжение департамента городского имущества от 20 июня.

Церкви перешел объект культурного наследия федерального значения - храм 1762-1781 гг. постройки, работа архитектора Бланка, вместе с трапезной и колокольней начала XIX в. и оградой. Объект расположен на Рождественке.

В 1994 г. в храме было учреждено подворье Успенского Пюхтицкого женского монастыря в Эстонии. Туда вернули особо чтимую икону Божьей Матери «Взыскание погибших».