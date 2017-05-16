РПЦ получила храм на Крутицком подворье

Управление Росимущества Москвы передало в безвозмездное пользование Русской православной церкви храм Воскресения Словущего в Крутицах. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу финансово-хозяйственного управления РПЦ. Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Крутицкого подворья, XV-XVII вв.».

В подвалах церкви находятся захоронения Крутицких митрополитов. Также здание состоит из подклета и верхнего яруса, датируемого серединой XVIII в.

С 1991 г. здесь действует подворье патриарха Московского и всея Руси, а с 2001 г. располагается синодальный отдел по делам молодежи.