Депутатам предложили запретить отбирать жилье у добросовестных приобретателей

Правительство внесло в Думу законопроект, который предлагает ввести запрет на истребование ранее приватизированного жилья у добросовестного приобретателя по искам госорганов или органов местного самоуправления. Как сообщает «Интерфакс», в кабмине считают, что такой закон позволит «избежать ситуаций, при которых добросовестный приобретатель лишается приватизированного ранее жилого помещения». Поправки разработали в Минэкономразвития.

Замминистра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко ранее объясняла агентству, что предлагается запретить отбирать любое жилье у добросовестных приобретателей, а не только единственное. Также новая редакция поправок предполагает, что запрет будет введен в Гражданский кодекс, а не во вводный закон, как следовало из первоначальной редакции. По ее словам, речь идет о запрете истребования в собственность государства жилья, даже если оно было приобретено на безвозмездной основе у лица, которое не имело права его отчуждать.

Правительство одобрило законопроект 27 июля.